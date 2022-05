Bedizzole, operaio muore in un'azienda agricola: trovato incastrato in un macchinario

Un operaio è morto in un'azienda agricola di Bedizzole, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è rimasto incastrato in un macchinario e quando i soccorritori sono riusciti ad estrarlo, era già morto. Non è un buon periodo per le morti bianche, ieri a Lerici (in provincia di La Spezia), un uomo aveva perso la vita in un cantiere, travolto dal solaio.

L'operaio morto a Lerici

Un operaio edile ha perso la vita questo pomeriggio a Lerici (La Spezia), in località Guercio, mentre lavorava all'interno di un cantiere in una proprietà privata. L'incidente mortale, secondo la prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco della Spezia accorsi sul posto, sarebbe stato causato dal crollo di un solaio che avrebbe travolto il lavoratore. Sul luogo dell'incidente sono al lavoro Carabinieri e tecnici del servizio Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro per accertare le circostanze dell'evento.