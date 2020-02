Monza, cade in un forno: operaio trovato morto nella zincheria

Un operaio di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro in una ditta per la lavorazione dei metalli a Bellusco, in provincia di Monza. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 5 l'uomo è caduto in un forno spento. Sul posto sono subito arrivati Carabinieri e 118, ma il personale del soccorso ha solo potuto constatare il decesso dell'uomo.

Si chiamava Diouf Galiou l'operaio morto questa mattina cadendo in un forno spento nella zincheria di Bellusco, dove lavorava da venti anni. «Un lavoratore attento alle condizioni di vita e di lavoro all'interno della sua fabbrica - ha sottolineato Adriana Geppert della Fiom Cgil Brianza - Attento ai valori del sindacato e alla giustizia sui luoghi di lavoro, iscritto da tantissimi anni al sindacato».

Proprio con il sindacato si era candidato alle elezioni previste per il 13 marzo della Rappresentanza Sindacale Unitarie, ed anche come Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza. «Quello che sta avvenendo nei luoghi di lavoro è una vera e propria strage, la dobbiamo chiamare proprio così» ha aggiunto il segretario Fiom Cgil Brianza Pietro Occhiuto, chiedendo, insieme a Geppert, che «il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro diventi prioritario per le aziende e per le istituzioni».

