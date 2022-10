Venezia, furgone in retromarcia investe e uccide un operaio: la vittima è Paolo Barbato, aveva 59 anni

Un operaio di 59 anni è stato investito e ucciso da un furgone in retromarcia. La tragedia è avvenuta all'interno di un'azienda di Mellaredo di Pianiga (Venezia), la "Marchioro" intorno alle 9:30 di questa mattina. L'autista del mezzo non avrebbe ravvisato la presenza dell'uomo alle sue spalle durante la manovra. Sul luogo sono intervenuti i tecnici dello Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro) dell'Ulss 3 Serenissima, assieme ai carabinieri.

La vittima si chiamava Paolo Barbato, 59 anni, proveniente da Ponte San Nicolò (Padova). L'operaio rimasto ucciso, non era assunto presso l'aziende dove è avvenuto lìincidente ma lavorava per la società "Identità srl", vicina della Marchioro. Secondo le prime ricostruzioni fatte grazie al sopralluogo delle forze dell'ordine, l'incidente è avvenuto nel piazzale condiviso dalle due aziende. Barbato è stato colpito e schiacciato dal furgone in retromarcia, morendo sul colpo. I soccorritori lo hanno trovato con lo smartphone in mano. Sul posto anche gli operatori del Suem di Padova e Venezia.

