Operaio precipita per 60 metri, John Sebastian Floriani muore a 26 anni dopo 10 giorni in ospedale. I genitori: «Speravamo»

Un dramma a Trentino. Un 26enne è deceduto all'ospedale Santa Chiara dieci giorni dopo un incidente sul lavoro. John Sebastian Floriani, di Pergine Valsugana, provincia autonoma di Trento, era precipitato per una sessantina di metri durante lavori di disgaggio su una parete sul Monte Calisio. In gravissime condizioni era stato trasportato in elicottero a Trento, dove però sabato 4 maggio è deceduto. «Speravamo che ce la facesse», hanno detto i genitori al quotidiano L'Adige. «Era uno scalatore fortissimo», lo ricordano gli amici.

Il ricovero

Il ragazzo era stato portato all'ospedale con diversi traumi al corpo, ricoverato in rianimazione. Una grave emorragia interna ne ha causato la morte.Stava lavorando nel cantiere verso il rifugio Campel, interventi che la ditta per cui lavorava stava portando avanti per conto del comune di Trento. Sembra, spiega la Rai, che al momento della caduta il 26enne non fosse in parete ma sulla sommità della montagna. Dinamica e rilievi sono stati effettuati dall'Uopsal che continua le ispezioni.

Chi era la vittima

John Sebastian Floriani, cresciuto a Canzolino, Floriano viveva a Martignano da poco, lascia mamma e papà e il fratello più giovane, anche lui appassionato di arrampicata.