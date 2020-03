Operaio muore schiacciato alla Ideal Cart di Sermoneta

Un operaio è morto questa mattina a Sermoneta presso la società Ideal Cart a Sermoneta. L'uomo è rimasto schacciato tra due bobine di carta. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per un politrauma da schiacciamento. Vani i soccorsi. La vittima, Renato Mercuri, aveva 53 anni e viveva a Bassiano. «È una ennesima tragedia inaccettabile - il commento di Paolo Capone, segretario generale Ugl e Ivan Vento, segretario Ugl Chimici di Latina - Servono misure più drastiche per implementare una maggiore cultura della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, soprattutto dove il rischio di infortuni è più alto».

«In un momento come quello che l'Italia sta attraversando a causa dell'emergenza Covid-19 commentano i due sindacalisti - non si può continuare a morire nei luoghi di lavoro, urge più formazione per i dipendenti e maggiori controlli. L'Ugl è in tour nazionale con la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno delle morti bianche. Diciamo basta a queste stragi silenziose».



Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA