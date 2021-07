Operazione Vax Free, il colonnello Berruti: «Chi acquista un green pass falso rischia fino a 6 anni di carcere»

Comprarsi su specifici marketplaces nel dark-web un green pass contraffatto magari per entrare in discoteca, partecipare ad un evento, viaggiare. Il tutto senza essere realmente vaccinati. Ma anche ordinare sul mercato parallelo il vaccino anti covid. Un mercato stroncato dai finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche che hanno sequestrato canali e account Telegram nell’ambito dell’operazione “Vax Free”.

“Per scardinare questo mercato parallelo abbiamo adottato un modus operandi del tutto nuovo grazie a strumenti e innovative tecniche di indagine digitale – spiega il colonnello Gian Luca Berruti comandante del Nucleo Investigativo del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza – Se prima si partiva da una segnalazione o da una denuncia e si apriva un’indagine ora noi siamo già lì e grazie a strumenti di investigazione Bot e Avatar, di ultimissima generazione, combinati ad un innovativo e dinamico monitoraggio real time della rete monitoriamo e blocchiamo come è avvenuto con i canali Telegram in questione. In vendita c’erano tutti i tipi di vaccino che vengono attualmente somministrati. Le nostre indagini hanno escluso la provenienza ufficiale di questi vaccini che non provenivano né dal mercato italiano né da quello europeo. Di sicuro si tratta di acquisti molto pericolosi per la salute. Nei casi in cui le persone hanno cercato di acquistare i vaccini sono comunque incorsi in delle truffe”

Un nuovo businness criminale alimentato quindi dalla particolare situazione emergenziale legata alla pandemia in corso. I pagamenti venivano in criptovalute ed i prezzi si aggiravano tra i 110 e i 130 euro.

“Nel caso dell’acquisto di green pass contraffatti stiamo cercando di capire se i QR code siano stati sottratti a persone reali o siano stati creati ex novo – prosegue Berruti – Probabilmente qualcuno ha pensato di acquistarli per andare allo stadio o in discoteca per esempio. Si tratta comunque di un documento falso e si rischia la reclusione fino a 6 anni e si può configurare anche la truffa aggravata. La complessa attività investigativa è tuttora in corso ed è finalizzata al contrasto dei fenomeni illeciti collegati alla situazione emergenziale con gravi ripercussioni sull’economia e sul tessuto sociale”.