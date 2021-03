Ora legale 2021, ecco quando cambia: domenica 28 marzo si spostano in avanti le lancette

Domenica 28 marzo entra l'ora legale. A partire da questa data gli italiani portaranno avanti le lancette degli orologi, avendo così delle giornate apparentemente più lunghe di un'ora. Nonostante le indiscrezioni che ipotizzavano un'abolizione dell'ora legale in Italia, il nostro Paese ha depositato in sede Ue una richiesta formale di lasciare invariata la situazione.

Una scelta diversa rispetto ad altri Paesi dell'Unione: se l'Italia vuole infatti continuare con il cambio di orario solare/legale, la Francia ha già deciso di mandare in pensione questo sistema: appoggiata da Germania, Finlandia, Lituania, Svezia ed Estonia. Ad ogni modo: in Italia il cambio di orario avverrà nella notte tra sabato 27 e domenica 28: l'orario fissato per lo spostamento delle lancette è alle 2, che quindi diventeranno le 3.

Il dibattito

Una contrapposizione, quella tra i Paesi del Nord e del Sud dell'Europa, che è originata dalle differenze di latitudine e dalla vicinanza con il Polo Nord da parte dei Paesi scandinavi e baltici. Infatti, più ci si avvicina al Polo, più le giornate estive si prolungano rispetto all'area mediterranea. Da qui l'esigenza, per i Paesi nordici, di abolire l'ora legale: per loro il vantaggio in termini di risparmio energetico è minimo. A questo si aggiunge il parere, condiviso da alcuni, secondo cui il cambio di orario influisce sulla salute.

