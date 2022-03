Ora legale 2022, ecco quando spostare le lancette dell'orologio e fino a quando durerà

Torna l'ora legale nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo: lancette avanti di un'ora, dalle 2 alle 3. Anche se ormai la tecnologia fa tutto da sé per cui dovranno essere spostate solo le lancette degli orologi da polso o da parete.

L’ora legale durerà fino a domenica 23 ottobre 2022, quando rientrerà in vigore l’ora solare. Lo scorso anno si pensava fosse per l’ultima volta, e invece no. Cosa è accaduto? Da alcuni anni in Commissione Europea si parla di una possibile abolizione del cambio di orario (anche se poi l’idea è quella di lasciare la possibilità ad ogni Stato facente parte dell’Unione Europea di scegliere se continuare ad usufruire dell’ora solare o di quella legale). La disputa è molto accesa ma al momento nulla è cambiato. L’Italia non sembra propensa a modificare il cambio d’orario in vigore ormai da decenni. Dunque, è tempo di mettere mano alle lancette.

APPROFONDIMENTI OK SALUTE Italiani sempre più fragili, le sette ne approfittano: cresce... IL REPORT Spese postali, ecco i costi per regioni e città. Milano da...

La liquirizia contro i malanni di stagione: perfetta per combattere raffreddore, tosse e sinusite

Come è noto, il nostro organismo impiega alcuni giorni ad adattarsi al cambio dell'ora, per via dell'orologio biologico e dei ritmi fisiologici quotidiani. A partire dal prossimo fine settimana, dunque, dormiremo un'ora in meno, recuperando un'ora di luce.