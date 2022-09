Ora solare, lancette un'ora indietro: ecco quando. Ma cosa succederebbe se mantenessimo l'ora legale?

Mai come quest'anno lo spostamento delle lancette per il consueto passaggio dall'ora legale all'ora solare è diventato un argomento di stretta attualità. Il rialzo dei prezzi e la crisi energetica hanno già prodotto i primi preoccupanti effetti sulle bollette di imprenditori e privati, e mentre la Ue promette di fissare un tetto al prezzo del gas in molti si chiedono come meglio ottimizzare le risorse a disposizione per affrontare la stagione più fredda.

Ora legale per tutto l'anno, i benefici

Tra le ipotesi che si stanno facendo largo nel dibattito pubblico c'è quella avanzata dalla Società italiana di medicina ambientale, che infatti ha chiesto al Governo di istituire l’ora legale tutto l’anno stimando un risparmio sulla bolletta energetica nazionale di circa 500 milioni di euro, che secondo Terna potrebbe diventare di 1,8 miliardi. Oltre a rappresentare una possibile soluzione al rincaro delle bollette, l’abolizione dell'ora solare andrebbe incontro a quanto gli esperti reclamano da tempo con notevoli benefici per la salute.

Lo spostamento delle lancette, che quest’anno avverrà nella notte fra sabato 29 e domenica 30 ottobre, rappresenta una pericolosa alterazione del ritmo circadiano, con l'aggravante che in primavera perdiamo anche un'ora di sonno. Se per alcuni può sembrare cosa da poco, per altre persone si tratta di un cambiamento che, spiegano gli esperti, ogni anno aumenta il rischio di incidenti stradali, diminuisce l'efficienza lavorativa e aumenta la probabilità di incidenti sul lavoro.

Le conseguenze possono anche riguardare la salute, in termini di aumento di infarti del miocardio. Per i ragazzi, infine, l’inizio troppo precoce degli orari scolastici può condizionare negativamente il rendimento scolastico. Insomma, sia da un punto di vista economico che medico l'abolizione dell'ora solare potrebbe davvero portare più benefici che svantaggi.