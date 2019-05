Ordigni bellici nel mare di Montalto, terminata la bonifica della Marina Militare

Venerdì 24 Maggio 2019, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 18:59

Il nucleo Sdai della Marina Militare ha terminato questa mattina la bonifica del tratto di mare antistante le Murelle, dove sono stati rinvenuti sui fondali numerosi ordigni bellici.La Guardia costiera di Civitavecchia e della delegazione di spiaggia di Montalto di Castro, con l’apporto degli uomini della motovedetta CP 2104 e quelli della Guardia di finanza, hanno sorvegliato e delimitato lo specchio d’acqua a quattro miglia dalla costa per permettere di svolgere la missione in sicurezza.Le oltre quaranta granate - con relative spolette - che il mare ha custodito dal secondo conflitto mondiale, sono state fatte brillare con l’esplosivo a circa dieci metri di profondità in un fondale di 50 metri. Una operazione che ha visto redigere la scorsa settimana una apposita ordinanza dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, al fine di garantire l’incolumità pubblica e il regolare svolgimento delle operazioni di bonifica. L’intervento si è concluso con un forte boato e una colonna d’acqua alta una trentina di metri.