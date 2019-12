«Per favore, mi dia un caffè». Poi si accascia e muore nel bar

E’ andato al bar per un caffè e si è accasciato su un tavolo, stroncato da un infarto davanti ai clienti esterrefatti. Se n’è andato così Loris Del Rosso, 70enne di origine marchigiana ma residente a Pianella in contrada Granato. Alle 9 ha lasciato il fuoristrada in viale Regina Margherita per andare al “Caffé degli Artisti” quando ha accusato il malore. E’ stato prontamente soccorso da Aurelio Toro, fratello del titolare del bar, e poi dal 118. Tutto vano. Del Rosso lascia la moglie Francesca Musco e i figli Alessio, Alessandro e Andrea. I funerali oggi alle 15,30 in via Cavour a Pescara. Ultimo aggiornamento: 09:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA