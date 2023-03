Organizza il suo funerale, annuncia il suicidio e lascia sul tavolo i soldi per pagare: salvato dai carabinieri

Voleva togliersi la vita e ha cercato di organizzarsi anche il funerale da solo, ma l'agenzia di onoranze funebri ha capito e ha avvisato i carabinieri, che lo hanno salvato. Accade in Toscana a Roccastrada, in provincia di Grosseto, dove un anziano è andato a chiedere informazioni dettagliate sul suo funerale che - come ha spiegato - si sarebbe svolto due giorni dopo.

Cicatrice francese su TikTok, l'Antitrust apre istruttoria: la challenge dei giovani può costare caro

Pupo a Domenica In: «Con il gioco d'azzardo ero pieno di debiti, volevo farla finita»

Organizza il suo funerale perché vuole uccidersi

L'impiegato delle onoranze funebri, preoccupato, è andato dai carabinieri della stazione di Grosseto per segnalare la cosa. Ha spiegato la richiesta dell'uomo, un anziano residente a Roccastrada. Gli uomini dell'Arma hanno contattato i colleghi del paese per acquisire maggiori informazioni quindi, individuato l'uomo, una pattuglia si è precipitata in una casa di campagna.



I carabinieri, dopo aver scavalcato il cancello d'ingresso, hanno scoperto che l'anziano aveva collegato un tubo di plastica allo scarico dell'auto, portandolo dentro l'abitacolo. Per fortuna l'anziano era ancora nella casa, confuso e stravolto. Sul tavolo della cucina denaro contante, che per sua stessa ammissione sarebbe servito per il funerale, nonché diversi messaggi di addio per i suoi familiari. Dopo averlo fatto parlare e sfogare, ai militari non è rimasto altro che allertare l'assistenza sanitaria, nonché i parenti a cui l'uomo è stato affidato.