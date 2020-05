Oristano, poliziotto in bicicletta travolto e ucciso da un'auto: lascia moglie e due figli

Era un poliziotto in servizio alla Questura di Oristano il ciclista travolto e ucciso questa mattina da un'auto lungo la strada provinciale 58, nel comune di Palmas Arborea . Si tratta di, aveva 58 anni ed era vice sovrintendente ai ruoli tecnici in Questura.Lascia una moglie e due figli. La dinamica dell'incidente non è ancora stata del tutto chiarita. I suoi colleghi della Polstrada di Oristano sono tuttora impegnati nei rilievi. La bici e l'auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con la provinciale 47, un luogo in cui già in passato si sono verificati incidenti mortali. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso e dare l'allarme. Quando però sono arrivati i medici del 118 per Fois non c'erà più nulla da fare.