Orlando, suicida a Torino a 18 anni. La mamma: «Era oppresso, non depresso. Devono pagare per quello che hanno fatto». Si indaga per omofobia

«Mio figlio non era il tipo di ragazzo capace di fare una cosa del genere. Sono sicura che non fosse depresso, ma oppresso: c'è una bella differenza». Parla così Anna Scenci, la mamma di Orlando Merenda, il 18enne di Torino che si è suicidato gettandosi sotto un treno e che sarebbe stato vittima di insulti e minacce omofobe sui social. Proprio per questo, la Procura di ha aperto un'inchiesta per bullismo e omofobia.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati