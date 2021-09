Monza, esce per fare jogging, trovata morta dopo 5 giorni: cosa è successo a Orquidea Rosario?

E' stata ritrovata senza vita ieri sera a Paderno d'Adda (Lecco) sul greto del fiume Adda, in una zona impervia vicino al santuario della Madonna della Rocchetta. Orquidea Rosario, 45 anni, residente a Porto d'Adda, frazione di Cornate d'Adda (Monza Brianza) era scomparsa da 5 giorni e da allora nessuno aveva più avuto notizie di lei. La donna era uscita di casa nella tarda mattinata del 9 settembre per fare jogging lungo il fiume. Poi di lei si erano perse le tracce. «Indossa un leggins nero, t-shirt viola e scarpe Nike scure - segnalavano le amiche condividendo l'appello su Facebook - Vi prego, è urgente, chiunque l'avesse vista mi contatti oppure segnali ai Carabinieri». Non sono ancora chiare la cause della morte della donna di origine domenicana. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta coordinata dalla Procura.

Il giallo

«Vado a fare una passeggiata sul fiume», aveva detto la donna uscendo di casa. Tenuta da jogging indosso e nessun biglietto lasciato a casa. Era uscita senza portar via nulla, come se dopo poco dovesse ritornare. E invece nessuno ha più avuto sue notizie. Fino ad oggi purtroppo.

