L'orso Juan Carrito investito da un'auto: è grave. La ragazza alla guida è sotto choc: «È sbucato all'improvviso»

L'orso Juan Carrito è stato investito questo pomeriggio sulla statale 17, che collega Castel di Sangro a Roccaraso, al bivio del cimitero. L'orso è grave, ha una zampa rotta ed è immobile, si divincola solo con la testa. Le guardie del Parco e i carabinieri forestali, intervenuti immediatamente sul posto, hanno confermato che si tratta di Juan Carrito, l'orso social di Roccaraso, protagonista di tantissime scorribande nei paesini del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della provincia dell'Aquila, senza mai essere aggressivo.

Investito l'orso Juan Carrito, come sta

In un primo momento non era chiaro di quale orso si trattasse, poi le marche auricolari alle orecchie, che hanno sostituito il vecchio radiocollare, hanno permesso il riconoscimento. Juan Carrito è stato travolto, intorno alle 18, da un'auto, con a bordo tre persone, che si è subito fermata, la ragazza alla guida è sotto choc. «È sbucato all'improvviso», avrebbe detto. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro che sono in attesa dell'arrivo del veterinario del Parco.