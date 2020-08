Cadavere avvolto in una coperta e abbandonato nell'auto parcheggiata: giallo in città

Ultimo aggiornamento: 18:36

Giallo a Orta Nova, in provincia di Foggia . Il cadavere di un bracciante agricolo di origini polacche è stato ritrovato questa mattina in un'auto parcheggiata nell'area di sosta di un supermercato alla periferia della città. L'uomo avrebbe circa 40 anni. Il corpo senza vita era avvolto in una coperta: ad accorgersi di quanto accaduto, sono stati alcuni passanti, che hanno dato l'allarme.Da un primo esame esterno della salma non ci sarebbero segni di violenza, ma i carabinieri - cui sono affidate le indagini - non escludono nessuna pista. L'uomo potrebbe aver avuto un malore ed essere stato trasportato fin lì da un'altra persona, che lo avrebbe poi abbandonato. Ma perché? Lo stabiliranno le indagini.