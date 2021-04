Orte, la serie di boati sotterranei: un'altra doppia esplosione. Popolazione impaurita

Ancora due forti boati sotterranei avvertiti poco fa a Orte (Viterbo). Una prima esplosione prima delle ore 15 e l'altra poco prima delle ore 17. Sono stati i più forti tra i molti fino ad oggi riscontrati.

Orte, i boati sotterranei: nuovo episodio nel giorno di Pasqua

Le aree del paese interessate sono state sempre quella della rupe del centro storico e l'altra di San Michele, nella zona termale. Le esplosioni sotto il suolo sono state avvertite, per la prima volta, anche dai residenti nei quartieri limitrofi.

Boati misteriosi a Orte, da oggi le indagini dell'Invg con il georadar

Per ora non risultano danni alle persone, ma la paura - insieme alle preoccupazioni per il mistero sulle cause - sono tornate a serpeggiare fra i residenti di Orte, Molti affermano di aver sentito e visto tremare di nuovo mobili e lampadari.