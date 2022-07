Alessandro Dorigo, 27 anni, morto in un incidente stradale in moto in Svizzera

La città di Ortona è scossa per la prematura scomparsa di Alessandro Dorigo di 27 anni in un tragico incidente avvenuto in Svizzera dove viveva. Un incidente dalla dinamica ancora poco chiara e che è avvenuto nella giornata di mercoledì. È la seconda vita spezzata nel giro di pochi giorni da un incidente stradale dopo quella dell'architetto, Michele Galizia, 62 anni di Chieti, durante una vacanza in Piemonte.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente a Napoli in via Marina, scontro tra scooter nella corsia... AVELLINO Auto sbanda, travolge palo e resta in bilico: in ospedale 56enne GUIDONIA Incidente A1 a Guidonia, auto contro camion: morti marito e moglie....

Alessandro viveva in Svizzera da circa due anni. Aveva, infatti, raggiunto lo zio che risiedeva già lì e si era stabilito in un cantone della Svizzera tedesca precisamente a Stein Am Rehin un piccolo comune di tremila abitanti nel cantone Sciaffusa.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati. Molti, come Anna, lo ricordano da bambino a passare i pomeriggi a giocare nel negozio di calzature della mamma che la signora Raffaella ha ancora in centro. Commovente, infine, il ricordo di Antonio compagno di scuola: «Sei stato il mio unico e adorabile compagno alle elementari. Mi hai sempre voluto bene. Mi hai detto quando torno in Italia ti passo a salutare e invece mi hai fatto questo scherzo». Alessandro lascia la mamma Raffaella, il papà Maurizio e il fratello Federico. La città darà il suo ultimo saluto lunedì quando, alle 10, si terranno le esequie nella cattedrale di san Tommaso Apostolo.