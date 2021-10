Luisa De Sanctis è morta: Ortona in lutto per la morte della giovane dirigente medico, aveva 41 anni

L'Asl piange la scomparsa di una giovane collega, Luisa De Sanctis, 41 anni, dirigente medico in servizio nel reparto dialisi del Bernabeo e formatasi nella scuola di specializzazione in Nefrologia a Chieti.

Commosso il ricordo di chi ha lavorato con lei: «La giornata era ancora buia e arriva la notizia che non vorresti mai ricevere: Luisa ci ha lasciati». Inizia così il messaggio commosso dei colleghi e la Clinica Nefrologia e Dialisi Chieti.«Dottoressa indimenticabile per la sua gentilezza e allegria sia per i colleghi che per i tanti pazienti che seguiva. Luisa ha messo subito in mostra le sue doti professionali. Lei stessa, per una sorte imbarazzante, è stata paziente. La sua educazione e la sua tenacia le hanno permesso di affrontare prove e momenti terribili senza mai abbassare il piacere di restare attaccata alla vita».

Nata a Pescara e residente a Spoltore, lascia il marito Luciano e la figlia Irene. I funerali domani alle 14.30 a Pescara nel santuario della Madonna dei sette dolori.