Orvieto, impiegato dell'aeronautica uccide la moglie e la figlia e si spara

Un impiegato civile dell'Aeronautica, Carlo Carletti, 66 anni, ha ucciso la moglie Rosalba Politi, di 66 e la figlia Cinzia di 34 anni e si è sparato morendo sul colpo. E' successo ieri pomeriggio in pieno centro ad Orvieto, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri, lungo vico Sant'Antonio. L'uomo pare che soffrisse da tempo di problemi psicologici, l'allarme lo ha dato il fratello di Carlo che non riusciva a mettersi in contato con la famiglia; quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato i corpi all'interno dell'abitazione, ciascuno in una stanza diversa. Sono state avviate le indagini che hanno portato subito all'ipotesi dell'omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, Carletti avrebbe freddato le due donne con un colpo di fucile al volto per poi uccidersi sparandosi con la stessa arma alla testa.

e Carlo Carletti, prossimo alla pensione, era un grande appassionato di caccia e per questo deteneva alcuni fucili nella propria abitazione. Lavorava da anni alla caserma Nino Bixio, era cavaliere della Repubblica Italiana con alle spalle una lunga carriera militare. La moglie era in pensione e la figlia, invece, lavorava in una casa di riposo di Orvieto ed era impegnato in alcune associazioni di volontariato orvietane.

Ultimo aggiornamento: 10:23

