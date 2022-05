Fermo, carabiniere si spara alla testa: Oscar Luciani muore a 55 anni. Nelle Marche è il terzo suicidio nelle forze dell'ordine in una settimana

FERMO - Un colpo di pistola in casa, poi il silenzio. Un’altra tragedia inspiegabile, che aggiunge costernazione in una regione che in meno di una settimana ha visto compiersi ben tre gesti estremi da parte di rappresentanti delle forze dell’ordine. È stato trovato morto nella sua abitazione nel primo pomeriggio di ieri Oscar Luciani. Sottotenente dei carabinieri, aveva compiuto il mese scorso 55 anni.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati