Gli dicono che il padre è morto, aggredisce due medici al "Goretti"

Quando gli hanno detto che il padre era morto ha dato in escandescenza, ha aggredito il dirigente del reparto di medicina e poi un collega che era intervenuto per cercare di riportare la calma. E' accaduto all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, dove entrambi i sanitari hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso. Uno dei medici ha avuto la peggio riportando la frattura del setto nasale e della mandibola.

Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine, alle quali dall'ospedale si sono rivolti per far uscire l'uomo.

Ultimo aggiornamento: 12:27

