Ostia, coca e hashish: blitz nell'ex Colonia

Cocaina, hashish e marijuana nell’ex Colonia. Avevano trasformato la Vittorio Emanuele in una centrale dello spaccio di stupefacenti, pronta a rifornire parte del mercato del litorale. A smantellare il laboratorio di raffinazione della droga sono stati i carabinieri del Gruppo Ostia. Il blitz è scattato di prima mattina all’interno della struttura sul lungomare Paolo Toscanelli. In manette sei persone. Le pattuglie dei militari, supportate dalle unità cinofile hanno ispezionato l’intero edificio, compresi gli scantinati. Il fiuto dei cani anti-droga ha permesso di rinvenire un notevole quantitativo tra hashish, cocaina e marijuana.

Perquisite e identificate una cinquantina di persone. La droga era nascosta negli scantinati e negli spazi comuni come sottoscale e lavatoi, in modo da rendere difficile risalire ai possessori. Gli uomini del 112, agli ordini del colonnello Pasqualino Toscani, hanno perlustrato ogni angolo della struttura. Le manette sono scattate per sei persone che dovranno rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Rinvenuti diversi quantitativi di droga, già suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata.

A finire nella rete delle forze dell’ordine, anche un pregiudicato di 30 anni, costretto agli arresti domiciliari proprio presso lo stabile dell‘ex colonia per reati contro il patrimonio ed inerenti gli stupefacenti. L’uomo è stato, infatti, riconosciuto dai militari mentre, privo di qualsivoglia autorizzazione, passeggiava tranquillamente sul lungomare. Il malintenzionato così è stato riaccompagnato presso il luogo di detenzione, in attesa delle eventuali ulteriori decisioni del magistrato.

I controlli si sono estesi anche a Fiumicino e nell’entroterra del X Municipio. A Casal Palocco, arrestate due persone che avevano rubato un’auto e si erano dati alla fuga. Ne è nato un inseguimento per le strade del quartiere residenziale, dove i carabinieri del Gruppo Ostia hanno avuto la meglio. I due sono anche usciti dalla vettura, avendone perso il controllo, e hanno tentato di dileguarsi a piedi. Per loro c’è stato poco da fare: ai militari è bastato acciuffarli e stringere le manette intorno ai loro polsi. Poi, si sono splancate le porte del carcere.

Giovedì 26 Settembre 2019, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 10:35

