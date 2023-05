Fabio Balini, titolare dello "Shilling" ai domiciliari. Corruzione a Ostia, 12 misure cautelari: coinvolti funzionari pubblici e imprenditori

È stato arrestato questa notte Fabio Balini, l'imprenditore balneare titolare dello "Shilling" di Ostia. Secondo la procura di Roma, in accordo con i suoi uomini di fiducia, avrebbe corrotto alcuni funzionari del X municipio per ottenere le autorizzazioni di conformità per un chiosco all'interno dello stabilimento. Sono in tutto 12 le persone coinvolte nell'inchiesta.

Corruzione a Ostia

Corruzione a Ostia. Dodici misure cautelari, di cui due in carcere e 10 ai domiciliari, per funzionari pubblici, liberi professionisti ed imprenditori a Ostia nell'ambito di una indagine su numerosi episodi di corruzione. L'ordinanza è stata eseguita della Sezione di Polizia giudiziaria della Polizia locale su disposizione del gip. L'attività investigativa è stata coordinata dal pool per i reati contro la Pubblica Amministrazione della procura della Repubblica della Capitale.

Oltre all'esecuzione delle misure cautelari, più di 100 poliziotti locali stanno ancora eseguendo numerose perquisizioni e sequestri. Gli indagati dovranno difendersi da numerose accuse, fondate su indagini condotte sia in maniera tradizionale sul territorio di Ostia sia tramite l'ausilio di intercettazioni, telefoniche e ambientali.