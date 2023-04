Ostia, dog sitter investito per salvare un cane che era scappato tra le auto: è in fin di vita, morto l'animale

Sabato pomeriggio a spasso con il cane di cui aveva la custodia volontaria, si trasforma in un incubo per un giovane uomo investito mentre attraversava la strada con Maya, la femmina di pastore tedesco purtroppo deceduta. L’animale era sfuggito al ragazzo che si è buttato per strada proprio temendo che qualche macchina potesse investirlo.

Sul posto Polizia Locale e Ares 118 hanno provveduto ai rilievi e al trasporto del giovane in ospedale. La titolare di una toletta per cani a pochi metri dall’incidente precipitatasi con altre persone sulla strada, ha cercato di aiutare Maya, rimasta sull’asfalto e in gravi condizioni per le lesioni riportate nell’impatto. Purtroppo la corsa in ambulanza veterinaria non è servita a salvare Maya: troppo gravi le ferite riportate che hanno obbligato i veterinari a sopprimerla per non farla soffrire