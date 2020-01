Ostia, esplode appartamento, donna ferita: forse una fuga di gas

Intervenuti sul posto, i tecnici hanno riscontrato che gli impianti esterni al servizio della palazzina di competenza della società Italgas sono integri. È quanto fa sapere l'ufficio stampa della stessa Italgas.

Esplosione in un appartamento di una palazzina in via Capo Soprano a. Sul posto vigili del fuoco e polizia. All'interno una donna che è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Dalle prime informazioni sembra sia stato coinvolto un tramezzo. L'edificio è stato momentaneamente evacuato. Tra le ipotesi che a provocare l'esplosione sia stata una fuga di gas.