Ostia, gestore balneare arrestato perché si oppone ai controlli anti-Covid: «Non vi faccio uscire»

«Non vi faccio uscire». Si oppone ai controlli anti-Covid e blocca gli agenti. È finito in manette il gestore di uno stabilimento di Ostia. Il caso è stato reso noto dalla polizia locale.

Ha opposto resistenza durante i controlli cercando di impedire agli agenti di uscire dal suo stabilimento balneare. C.B., gestore di uno stabilimento balneare di Ostia, è stato arrestato ieri da parte degli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Erano in corso una serie di controlli amministrativi sul litorale romano, in linea con il piano predisposto dalla polizia Locale per verificare il rispetto delle misure anti contagio, quando il gestore di uno stabilimento, sul Lungomare Amerigo Vespucci, nel momento degli accertamenti su presunte irregolarità, ha reagito nei confronti degli agenti impedendo loro di allontanarsi fino ad arrivare a sbarrare il cancello d'uscita.

Dopo una lunga concertazione, l'uomo ha desistito ed è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. In queste ore il processo con rito direttissimo, dove l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto.