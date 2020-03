Ostia, rissa in fila per entrare dal dottore, uomo si accascia sull'asfalto: panico tra i pazienti.

Nuovo modulo autocertificazione, scarica il pdf

Scene di panico davanti ad uno studio medio in. Un anziano, in fila per entrare in un ambulatorio privato, si è accasciato a terra accusando un malore.L’uomo, sofferente di disturbi al cuore, dopo l’intervento della polizia che si era avvicinata per far rispettare la distanza di sicurezza, imposta dal decreto della Presidenza del Consiglio per il contenimento del Covid-19 ha perso i sensi.Dopo pochi minuti sono arrivati i soccorsi del 118. Fortunatamente non si è reso necessario il ricovero.