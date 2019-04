Ostia, aggressione a colpi di mannaia: in manette gli altri tre aggressori

Aggressione a colpi di mannaia ad Ostia: forse un regolamento di conti

Mercoledì 17 Aprile 2019, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 18:32

Risolta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Ostia, l' aggressione a colpi di accetta avvenuta il 29 marzo scorso in via degli Aliscafi nella zona dell' Idroscalo dove rimase gravemente ferito un sessantenne. L' uomo di nome Claudio Beltrando, vittima di un regolamento di conti maturato probabilmente nell' ambito dello spaccio di cocaina, considerati anche i suoi precedenti, è ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo per le ferite profonde riportate nella parte superiore del corpo e sul viso, con una prognosi di novanta giorni. La barbara esecuzione, dalle modalità efferate è stata commessa con una mannaia da macellaio.Subito dopo il tentato omicidio i carabinieri arrestarono Adolfo Ramos Hidalgo, un cileno pregiudicato per droga, che ancora sporco di sangue stava fuggendo verso via delle Piroghe. I detective del capitano Fabio Rosati, intervenuti sulla scena del crimine trovarono l' arma del delitto ancora sporca e con il sangue che colava lunto l' affilatissima e pesante lama. Le descrizioni e le testimonianze raccolte dagli investigatori hanno fatto si che il cerchio si stringesse anche attorno agli altri tre responsabili del tentato omicidio che sono stati identificati anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona dell' aggressione. La faida sembra scoppiata dopo che le varie piazze di spaccio di Ostia, gestite storicamente dal clan criminale degli Spada e da quello dei Fasciani, sono state mana mano occupate dai pusher cileni, una volta manovalzanza delle famiglie malavitose di Ostia e che adesso stanno facendo il salto di qualità scavalcando i clan locali.Questa dinamica sembra essere la stessa in cui va ricercato il movente dei sei spari a scopo intimidatorio esplosi indove si trova un comprensorio di case popolari dell'Ater diventato undi droga che si trova alle propaggini di. L' intimidazione sembra essere rivolta ad unfinito in manette nel 2017 che una volta fuori dal carcere ha cercato di riprendersi la piazza di spaccio. Anche in quel contesto sembra essere in atto una pericolosa faida, che potrebbe portare a nuovi agguati tra clan sud americani e gli storici reggenti del narcotraffico lidense.