Giovedì 1 Novembre 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 01-11-2018 14:00

Doppio incidente mortale questa mattina in via Mar Rosso a. Un centauro, classe 1966, durante un sorpasso per schivare un furgone ha prima investito un anziano che stava attraversando la strada e poi ha perso il controllo della moto finendo sull'asfalto. L'impatto è stato violento: l'uomo è morto sul colpo, così come il pedone travolto che aveva 78 anni.L'incidente è avvenuto all'altezza di via Mare Artico. Sul posto, gli uomini della polizia locale di Roma Capitale, agli ordini del comandante Antonio Di Maggio, che hanno eseguito i rilievi del caso. Via Mar Rosso è stata chiusa al traffico.