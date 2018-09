Ostia, scappa da casa in pigiama per sfuggire alle violenze del compagno

Le aveva detto che sarebbe cambiato, niente più botte e minacce. Per questo era tornata a vivere con lui, nonostante le tante denunce per maltrattamenti. L'aveva fatto anche per la loro figlia. Ma non appena tornata a casa, D.C.P., 41 anni, era tornato ad essere violento fino a minacciarla con una pistola per farle ritirare le denunce.



Ma la donna non ce l'ha fatta più e all'ennesima notte di paura è scappata da casa in pigiama per sfuggire al compagno che la minacciava di morte e ha composto il numero unico di pronto intervento.



Dopo aver raccolto le dichiarazioni della 44enne, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ostia sono saliti a casa del 41enne ed hanno perquisito l’appartamento. Nascosta in una busta verde, su un ripiano della libreria, i poliziotti hanno trovato la pistola: una beretta calibro 9 con 14 proiettili , in un cassetto della scrivania, un coltello insieme ad un portatessera contenente il fregio della Polizia di Stato.



Romano, con precedenti di polizia per droga, D.C.P., è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia , minacce aggravate e detenzione di arma risultata provento di furto. Sono in corso indagini per accertare, se nel territorio di Ostia o zone limitrofe, sono state commesse rapine da falsi poliziotti o se siano stati denunciati episodi simili.

Sabato 22 Settembre 2018, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 10:43

