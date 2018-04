Ostia, scontro al largo tra yacht e barca da pesca: feriti due giovani

Sabato 28 Aprile 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 20:36

Incidente in mare, al largo di Ostia. Uno yacht si è scontrato con una imbarcazione di sei metri in vetro resina, utilizzata per la piccola pesca.Lo yacht, per motivi ancora da accertare, ha colpito in pieno il natante danneggiandolo pesantemente. Ferite le due persone a bordo: si tratta di due giovani che sono stati medicati in ospedale per i traumi riportati. Le loro condizioni non sono preoccupanti.Lo scontro è avvenuto a cinque miglia dalla costa di Ostia, poco prima delle 19. L'intervento della Guardia Costiera di Fiumicino, arrivata con una motovedetta sul posto insieme a un gommone della polizia, ha evitato che la piccola imbarcazione affondasse.La Capitaneria di Porto di Roma, che ha coordinato le operazioni di salvataggio e i soccorsi, ha aperto un'inchiesta sulle cause dell'incidente.