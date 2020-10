Ostia e Infernetto, prof ricoverata per Covid e classi in quarantena: due intere scuole chiuse. Centinaia di ragazzi a casa

Ultimo aggiornamento: 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dove sono stati riscontrati casi di positività al Covid. Centinaia i ragazzi a casa.dove, per una docente risultata positiva al Covid e ricoverata oggi, andranno in quarantena fiduciaria tutti i docenti, il personale di segreteria e le 21 classi di scuola elementare almeno fino al 16 ottobre. Si procederà poi con il tampone il 17 ottobre e resteranno tutti in quarantena fino all'esito del tampone.: “A seguito di caso COVID 19 accertato su DOCENTE, ricoverata oggi si comunica che tutti i Docenti, la Segreteria Didattica e gli alunni delle 21 Classi di Scuola Primaria sono soggetti a quarantena fiduciaria fino al 16 ottobre 2020. Il 17 effettueranno il tampone e resteranno in quarantena fino all’esito del medesimo. Trattandosi di minori, un genitore di ciascun Alunno ha diritto all’assistenza in quarantena fiduciaria (DCPM 111 dell’8/9/2020) del proprio figlio tramite certificato da richiedere al medico di base e/o al pediatra. La Scuola Primaria quindi resterà chiusa fino al termine del periodo di quarantena e al completamento delle verifiche sanitarie”., nel plesso di via Cles dell'istituto Mozart (nella foto, sopra) dove è stata disposta la sospensione delle attività didattiche di tutte le classi per il 5 e 6 ottobre a causa dei casi di positività al Covid 19 riscontrati in due classi.