Trovato impiccato sul pontile, un bigliettino nella scarpa: «Seppellitemi con papà»

Il macabro ritrovamento è stato fatto all'alba. Un uomo di 35 anni di origini ucraine è stato trovato da un passante, impiccato sul piccolo pontile di Ostia, alla Vecchia Pineta. L'uomo era morto da alcune ore ed è stato identificato grazie ai documenti che aveva addosso.

L'analisi dei video

Non è ancora chiaro se fosse residente a Ostia, ma risulta che vivesse in Italia da anni con la sorella. Sul posto polizia e 118. Per l’uomo non c’era più niente da fare: era morto già da alcune ore. Per lui è stata subito disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso e altri particolari. Alto e di corporatura robusta, la vittima indossava una maglia bianca e pantaloni scuri. In queste ore gli inquirenti hanno analizzato anche alcuni video che potrebbero stati ripresi nella zona. In altri, girati con i cellulari, si vede l'uomo impiccato e hanno fatto subito il giro dei social. Immagini terribili che non si esclude adesso vengano acquisite da chi indaga.

Il giallo del bigliettino

Nel frattempo sono scattati anche alcuni accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita dall'uomo per capire quale sia stato il motivo del gesto estremo. Secondo quanto appreso finora, infatti, sembrerebbe che all'interno della scarpa del 35enne ci fosse un bigliettino di addio in cui l'uomo chiede di essere seppellito insieme al padre, morto anni prima.