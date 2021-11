Ostia, ruba di notte nel ristorante ma si ubriaca e si addormenta: arrestato dai carabinieri

Una storia surreale che arriva da Ostia. Ha scassinato la finestra ed è entrato in piena notte con un complice all'interno di un ristorante, con l'obiettivo di rubare nelle cucine. Ma ha cominciato a bere dalle bottiglie che erano nel locale fino ad ubriacarsi e poi ad addormentarsi nei magazzini, dove è stato trovato dai carabinieri. È finito così il tentativo di furto da parte di un 38enne tunisino che aveva già precedenti penali.

APPROFONDIMENTI IL LADRO «Mi presti il cellulare per telefonare?», ​e glielo... IL FURTO Ruba una Fiat Panda ma si schianta durante la fuga IL DRAMMA Napoli, cede il cric mentre smonta la marmitta: ladro di 45 anni...

Roma, furto in un ristorante a Marconi: ladro immortalato (e incastrato) dalle telecamere

Carabinieri Orvieto. Ruba una bottiglia di vino e scappa dal ristorante, scatta la denuncia

Dal sistema di videosorveglianza i Carabinieri hanno ricostruito quanto avvenuto: l'uomo è entrato nel ristorante con il complice e ha cominciato a frugare tra gli scaffali prendendo liquori, vini pregiati ma anche un microonde e varia attrezzatura da lavoro. Mentre il complice portava via la refurtiva, lui ha continuato a prendere merce e ha cominciato a bere fino ad ubriacarsi e ad addormentarsi nel locale. Il tunisino è stato così arrestato e processato per direttissima: Il tribunale ha convalidato l'arresto e lo ha condannato per furto aggravato condannandolo alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.