Incidente mortale in via Ostiense: moto contro guardrail, morta ragazza romana 26enne

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra la stazione di Ostia Antica e quella di Lido Nord all'altezza di Cineland. Non sono state ancora chiarite le cause. Sul posto per i rilievi la polizia locale del X Gruppo Mare.

Domenica 6 Maggio 2018, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2018 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto mortale in via Ostiense, all'altezza del Cineland. Intorno alle 11 una donna alla guida di una moto, una honda hornet, che viaggiava in direzione Roma ha perso il controllo della strada a causa dell'asfalto molto rovinato in quel tratto e si è schiantata contro il guardrail. La moto ha proseguito la sua corsa per un centinaio di metri. Per la motociclista, Elena A., di 26 anni, romana del quartiere, non c'è stato nulla da fare. E' morta sul colpo.