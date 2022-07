Crolla scogliera a Otranto: turista si getta in mare, ma resta ferito

Ancora il crollo di una scogliera lungo il litorale adriatico. Ma stavolta si è rischiata la tragedia. Il cedimento della scogliera alla Baia delle Orte a Otranto, infatti, è avvenuto mentre un ragazzo era lì. Per evitare di essere travolto, si è gettato in mare ed è rimasto ferito. È successo questa mattina intorno alle 12. Il malcapitato è un turista di 20 anni, statunitense. Garantire i soccorsi non è stato semplice perché la zona non è raggiungibile via terra.

È stato necessario l'intervento della Capitaneria via mare: il ragazzo, che mostrava delle ferite alle gambe, è stato accompagnato presso il porto di Otranto e da qui è stato prelevato da un'ambulanza del 118 per il trasferimento in ospedale.