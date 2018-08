Martedì 7 Agosto 2018, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2018 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OTRANTO - Un bagno in mare a Conca Specchiulla si è trasformato in un dramma questa mattina. Un turista di 54 anni, residente nel Napoletano, ha infatti avuto in malore mentre era in acqua in una delle calette della località, la "conchiglia".Sul posto è intervenuto il mezzo acquatico del 118 ma per l'uomo non c'era già nulla da fare. A provocare il decesso secondo una prima ricostruzione dei medici sarebbe stato un malore improvviso.