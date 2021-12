Monte Magnola, sulle piste da sci con il green pass di un altro: romano scoperto e multato

Sciatore usa il green pass di un alttro per entrare nel comprensorio sciistico di Ovindoli, in provincia dell'Aquila. A pochi giorni dalla riapertura degli impianti sciistici abruzzesi, i carabinieri hanno assicurato ogni giorno assistenza e soccorso sulle piste. Non sono mancati i controlli sull’obbligatorietà del green pass, necessario per accedere agli impianti di risalita. Nella giornata del 23 dicembre, una pattuglia di sciatori del comando stazione carabinieri di Ovindoli, tra i numerosi accertamenti svolti, hanno individuato un giovane, originario di Roma, che si accingeva a fare ingresso nella telecabina dell’impianto “Monte Magnola” esibendo un green appartenente a un'aaltra persona.

I militari, sospettando l'irregolarità del documento esibito alla base della funivia, hanno proceduto all'identificazione scoprendo così che l’identità della persona controllata non corrispondeva alla titolarità della certificazione sanitaria, apparentemente valida ma appartenuta ad altri. Il 20enne è stato immediatamente sanzionato perché sprovvisto di green pass obbligatorio con una multa di 400 euro. Immediato l’allontanamento dalle piste. Inoltre, in relazione allo stratagemma, sono in fase di ultimazione gli approfondimenti investigativi per la denuncia del ragazzo alla procura di Avezzano ipotizzando il reato di sostituzione di persona.