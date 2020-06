Paura per Pablo di Pablo e Pedro: il comico sbanda con l'auto e finisce contro un palo

Traffico in tilt al civico 1.970 di via Salaria a Roma a causa di un'auto che ha sbandato creando caos con l'effetto sorpresa incorporato: a uscire fuori strada alla guida di una utilitaria grigia è stato Fabrizio Nardi, alias Pablo della famosa coppia di comici Pablo & Pedro.

Pablo ha sbandato con la vettura poco dopo le 11 di questa mattina, in un contesto già di traffico e viabilità congestionata soprattutto in uscita dalla Capitale. L'auto è finita contro un palo in un prato che costeggia la via Salaria.

Danneggiata la parte anteriore sinistra del mezzo. Pablo in tenuta casual con una camicia fiorata a sfondo blu, ha atteso il carrattrezzi e soccorsi. Diversi gli scatti rubati a questo "incidente vip" di pieno sabato mattina e qualche pittoresco strillo dal finestrino: "Daje Fabrì, hai fatto il botto!".

