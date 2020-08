Padova, positive al coronavirus dopo viaggio della maturità in Croazia. Decine in isolamento

Doveva essere una vacanza all'insegna della spensieratezza, quella di due diciottenni padovane in viaggio verso l'isola di Pag, in Croazia, e invece si è trasformata in un incubo. Una delle due, tornata a casa il primo agosto, dopo aver trascorso una settimana tra discoteche, festival ed eventi organizzati, ha accusato sintomi influenzali e la febbre alta. Dopo aver conslutato il suo medico, per precauzione, ha effettuato il tampone, risultato positivo. Immediatamente è scattato il tampone per tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato alla vacanza.

Si tratta di almeno una trentina di ragazzi, 24 veneti e 13 padovani, che facevano parte del gruppo organizzato da un'agenzia viaggi di Brescia che aveva creato un pacchetto vacanze apposta per loro. Ora le diverse Usl coinvolte si stanno attrezzando per tracciare tutti i contatti che hanno avuto questi ragazzi che per ora sono stati tutti messi in quarantena nelle proprie abitazioni e in attesa dell’esito del tampone. I sintomi della 18enne non sono gravi e non destano preoccupazione, mentre l’altra positiva accertata è asintomatica.



