Stalker seriale sfascia l''auto della sua ultima ex, poi si uccide. Aveva già tentato il suicidio dandosi fuoco

Era uno molestatore seriale, già condannato per stalking nei confronti di una sua ex e raggiunto da un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla fidanzata, oggetto di pestaggi e maltrattamenti. L'uomo, un 36enne residente in provincia di Padova, ossessionato dalla donna, si è introdotto nel suo giardino e le ha distrutto l'auto, poi si è ucciso, come riporta un articolo de Il Gazzettino. Il suicida aveva già ricevuto una condanna a due anni e mezzo per aver molestato un'altra ex, la mamma di suo figlio, ed anche nei suoi confronti aveva manifestato l'intenzione di togliersi la vita con una tanica di benzina. Ma la sua ossessione verso le donne, aveva origini lontane, perché una terza donna, con cui aveva raggiunto un accordo, lo aveva accusato di atti persecutori.

La scelta del suicidio

Dopo la condanna a due anni e mezzo per stalking, il 36enne aveva trovato un'altra compagna, nei confronti della quale, però erano iniziate, nuovamente, scenate pesanti e violenze, che prontamente denunciate dalla vittima, una donna più giovane di lui, hanno avuto come esito la notifica del divieto di avvicinamento alla fidanzata, che nel frattempo lo aveva lasciato.

Allora è scattata la volontà di crearle dei problemi e si è introdotto nel giardino della ex per danneggiarle l'auto; poi nelle ore successive, non si conoscono i suoi movimenti che si sono concludi con l'epilogo tragico della sua esistenza, dopo aver inflitto dolore ed abusi a tre ex-compagne.