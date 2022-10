Brescia, padre barricato in casa col figlio piccolo dopo aver aggredito l'assistente sociale

Ha aggredito l'assistente sociale perché aveva affidato il figlio di 4 anni all'ex compagna. Poi si è barricato in casa con il piccolo. Paura a Roncadelle (Brescia), dove i carabinieri nella serata mercoledì 5 ottobre stanno conducendo una trattativa serrata con un uomo (M.B. le iniziali) che nel pomeriggio ha portato via con la forza il figlioletto, durante un incontro col piccolo a Rodengo Saiano, alla presenza degli assistenti sociali. Da ore è in corso una delicata trattativa per convincere l'uomo che si è barricato in casa ad aprire la porta e far uscire il figlio.

Le trattative

Stanno proseguendo le trattative tra i carabinieri e il padre separato che a Roncadelle, nel Bresciano si è barricato in casa con il figlio di quattro anni strappato dalle mani dell'assistente sociale nel pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, originario dell'Est Europa, minacciando l'assistente sociale avrebbe mostrato anche una pistola che non è chiaro se fosse vera. Al momento l'intera zona dove abita l'uomo è stata transennata dalle forze dell'ordine ed è in corso una trattativa condotta da un negoziatore dell'Arma.