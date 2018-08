Va di nascosto al concerto della figlia per farle una sorpresa, papà si sente male e muore tra il pubblico

Martedì 7 Agosto 2018, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2018 19:28

Aveva deciso di fare una, e in effetti l'ha sorpresa purtroppo però in modo tragico. Roberto Salsedo, livornese di 68 anni si trovava aldella figlia Martina quando è statoche lo ha ucciso.Il papà voleva farle una sorpresa, così si è mimetizzato nel pubblico dell'iniziativa Effetto Venezia. Mentre Martina canta però si rende conto che il pubblico non la sta seguendo e capisce che qualcuno non si è sentito bene. Ignara di chi possa essere interrompe l'esibizione, scende dal palco e controlla di persona, scoprendo che l'uomo che sta male è il suo papà.I paramedici hanno fatto il possibile per salvare l'uomo, hanno provato per oltre 40 minuti a rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e Roberto è morto proprio davanti agli occhi della figlia. Quel pomeriggio il padre aveva scritto a Martina che non avrebbe fatto in tempo ad andare al concerto, ma poco prima della sua esibizione le ha inviato un messaggio in cui le comunicava il cambio di programma: Martina non aveva il telefono a portata di mano e quando lo ha letto il papà non c'era già più.