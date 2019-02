Un 37enne italiano è stato ferito da suo padre, di 66 anni, con con un colpo di pistola alla coscia destra, al culmine di una lite, stamattina in un appartamento di Limbiate (Monza e Brianza). Il 37enne ferito è stato trasportato in ospedale non in pericolo di vita.

Venerdì 8 Febbraio 2019, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2019 16:19

Il colpo di pistola è partito all'interno della loro abitazione, sembra davanti alla fidanzata 34enne del ragazzo. La dinamica del litigio familiare e del ferimento sono al vaglio dei carabinieri.