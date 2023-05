Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra, fermato con il teaser. Panico a Pavia

Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra di casa. È quanto successo ieri sera a Stradella, in provincia di Pavia. L'uomo, un 40enne, accusato anche di aver aggredito, è stato arrestato dai carabinieri. I militari sono stati avvisati dai vicini, allarmati dalle urla della moglie che con le figlie di 12 e 14 anni era scappata di casa perché il marito, ubriaco e con precedenti per lesioni e maltrattamenti in famiglia, l'aveva aggredita.

L'allarme

Il 40enne, di origini romene, era rimasto nell'appartamento al terzo piano con la figlia piccola e appena visti i carabinieri si è affacciato alla finestra sporgendo il busto con la bimba in braccio e minacciando di lasciarla cadere.