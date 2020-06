Padre uccide i figli, le foto pubblicate all'ora dell'omicidio: «Con i miei ragazzi, sempre insieme»

«Con i miei ragazzi, sempre insieme». Le foto di un padre soridente insieme ai suoi due figli, gemelli di 12 anni, durante una bella gita in montagna. Sono le ultime immagini che Mario Bresso ha pubblicato su Instagram la la notte in cui ha ucciso i Elena e Diego a Margno, in provincia di Lecco. Dopo quella giornata di abbracci, intorno alle 3 di notte, si è consumato il dramma.

L'uomo ha soffocato nel sonno il figlio e la figlia, e poi si è tolto la vita.

Le foto, loro tre abbracciati o intenti a scalare una croce, sono state pubblicate proprio allo stesso orario e ora assumono un significato tutto diverso, quel "sempre insieme" mostra il volto più malato di un disagio che si è trasformato in follia omicida.





