Asti, padre uccide figlio: carabinieri sul posto a Canelli. Omicidio forse al termine di una lite

Un padre ha ucciso il figlio a Canelli, in provincia di Asti. Omicidio, questa l'accusa pesantissima che divrà affrontare l'uomo. Dalle prime informazioni si sa che il delitto sarebbe avvenuto questa mattina (23 novembre, ndr). L'assassino sarebbe il padre e la vittima il figlio. L'uomo sarebbe stato arrestato e portato in caserma. Indagano i carabinieri del Nucleo operativo di Asti con la Compagnia di Canelli.

L'omicidio sarebbe avvenuto in paese, non in una zona di campagna, in via Giovanni XXIII , vicino a viale Indipendenza. Un padre, per motivi ancora da accertare, ha ucciso il figlio, la cui età non è stata resa nota. Si tratta di una famiglia del posto, residente a Canelli da tempo. La dinamica è ancora da chiarire, ma gli investigatori non escludono che l'omicidio sia stato compiuto al termine di una lite.