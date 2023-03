A 48 anni chiede la paghetta ai genitori, loro rifiutano e lui li aggredisce: arrestato per estorsione

«Datemi la paghetta o sfascio tutto». Un uomo di 48 anni, originario di Monfalcone, in provincia di Gorizia, senza fissa dimora, che deve scontare una pena definitiva di 3 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Villa Opicina, mentre si trovava in un esercizio pubblico di Trieste. L'uomo era stato condannato a seguito di una denuncia avanzata dai genitori.

Chiede la paghetta ai genitori a 48 anni

Il 48enne pretendeva da loro la paghetta settimanale e, al rifiuto, aveva iniziato a spaccare piatti e bicchieri. L'uomo aveva anche minacciato la madre e il padre in quanto non assecondavano le sue richieste di soldi. Dopo aver trovato il coraggio di denunciarlo, la coppia era riuscita a farlo allontanare da casa. Successivamente era stato condannato dal Tribunale di Trieste.